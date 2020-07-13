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Официально: узникам в СИЗО солнце не положено

Замминистра здравоохранения и одновременно Главный санитарный врач Республики Беларусь признала, что на узников СИЗО и тюрем санитарные нормы и правила не распространяются.

Официально: узникам в СИЗО солнце не положено
Ещё не осуждённые судом люди, а значит и невиновные, вынуждены находиться в зданиях без определённого статуса. На данный момент камеры мест содержания под стражей (то есть, СИЗО и тюрем) не относятся ни к жилым, ни к общественным зданиям. Комитет по земельным ресурсам в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества относит их к специализированным.

В то же время санитарные нормы и правила утверждены Минздравом только для жилых и общественных зданий. А для отдельной категории – спецзданий МВД, используемых в качестве мест содержания под стражей, санитарные нормы и гигиенические нормативы не утверждены.

Правозащитники «Могилёвской Весны» борются за приведение условий содержания в белорусских тюрьмах в соответствие с Минимальными стандартными правилами ООН в отношении обращения с заключёнными (Правила Нельсона Манделы) уже более года. И только теперь замминистра Наталья Жукова открыто признала, что:

«Нормируемые значения коэффициента естественной освещённости (КЕО) в камерах учреждений уголовно-исполнительной системы МВД Беларуси законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения не регламентируются».

КЕО — это основной показатель, позволяющий человеку жить в нормальных условиях – он гарантирует право на солнечные лучи. А в белорусских СИЗО и тюрьмах на окнах камер используются так называемые металлические щиты-жалюзи – металлические полоски шириной 5-6 сантиметров (“реснички”), приваренные к решётке с внешней стороны окна под углом 45 градусов.

В некоторых случаях окна камер вообще закрыты снаружи сплошными металлическими листами. Из-за них естественный свет в камеру практически не попадает.

Всё это даёт основание приравнять условия содержания в СИЗО и тюрьмах к пыткам – действиям, которыми наносится страдание и ущерб здоровью человека, чтобы наказать его – что нарушает Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ратифицирована Беларусью в 1987 году).


Один из авторов обращения в Министерство здравоохранения, правозащитник Александр Бураков так прокомментировал для MSPRING.ONLINE письмо Главного санитарного врача страны:

— Это очень честный ответ. Понадобилось больше года, чтобы вся белорусская уголовно-исполнительная система открыто призналась, что на самом деле о правах узников до сих пор никто не думал, — сказал Бураков. — Ранее переписка с различными ведомствами показала, что целиком всю пенитенциарную систему никто не видит. Каждое ведомство отмахивалось от проблемы по-своему и доказывало, что ни в чём не виновато. Теперь же ситуация ясна и требует срочного решения: никто не нарушал закон, потому что закона не было. И из-за этого каждый день страдают граждане, кто-то потерял здоровье».

В системе ДИН МВД Республики Беларусь девять таких учреждений, о которых идёт речь: три тюрьмы – в Могилёве, Гродно и Жодино; и шесть СИЗО – в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах и Бобруйске. Они рассчитаны на шесть тысяч человек.

Правозащитники продолжат борьбу за имплементацию международных норм в белорусское законодательство.
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