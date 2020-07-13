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Снова суицид в армии: в Браславе найдено тело 36-летнего пограничника

В белорусской армии снова чрезвычайное происшествие: покончил с собой военнослужащий Полоцкого пограничного отряда Александр С.

Снова суицид в армии: в Браславе найдено тело 36-летнего пограничника
Александр С. / Соцсети
Информацию Еврорадио подтвердил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Погибшему было 36 лет. Службу он проходил на пограничном посту в Карасино.

Мужчина был женат, у него остались маленькие сын и дочь.

Трагедия произошла в Браславе. Утром 12 июля тело Александра С. обнаружил его сослуживец. Как стало известно, при совершении суицида не использовалось служебное или какое-либо другое огнестрельное оружие. 

В ГПК выражают соболезнования родным и близким Александра С. Подробностей случившего не разглашают. Говорят только, что на месте, где произошла трагедия, работают следователи.

Летом прошлого года в Браславском районе был найден мёртвым старший прапорщик 1979 года рождения, служивший в Полоцком погранотряде.
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