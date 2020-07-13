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Как минимум семь православных священнослужителей умерли в Беларуси от коронавируса

За период пандемии в Беларуси от коронавирусной инфекции умерло как минимум 7 православных церковно- и священнослужителей.

Как минимум семь православных священнослужителей умерли в Беларуси от коронавируса
Об этом сообщает проект "Соборность". По данным проекта почивших от короновирусной инфекции клириков, церковнослужителей и монахов по состоянию на 24 июня в разных странах насчитывалось 80 человек. Из них 47 - в России, 13 - в Украине, 7 - в Беларуси.  

Согласно списку умерших, в Беларуси смерти священников и монахинь происходили в Минске (5 человек), Новогрудке и Бресте.  Возраст почивших - от 56 до 87 лет. 

Священник ГЕННАДИЙ Бутько, 56 лет - 29 апреля - Минск, Петропавловский собор

Монахиня МАРИЯ (Ковальчук), 83 года - 4 мая - Минск, Свято-Елисаветинский монастырь

Протоиерей ИОАНН Хорошевич, 87 лет - 6 мая - Минск, храм св. Марии Магдалины

"Белая сестра" ЛЮДМИЛА Левицкая, 62 года - 13 мая - Минск, сестричество мирян при Свято-Елизаветинском монастыре

"Белая сестра" ОЛЬГА Шичко, 67 лет - 23 мая - Минск, сестричество мирян при Свято-Елизаветинском монастыре

Схиепископ Дятловский ПЕТР (Карпусюк), викарий Новогрудской епархии, 60 лет - 6 июня - Новогрудок 

Регент ТАМАРА Колтунова, 59 лет - 12 июня - Брест, собор прп. Симеона Столпника

Это только те священнослужители, кому диагноз COVID-19 был поставлен официально.

Они, как и другие умершие в Беларуси, могли бы жить, если бы в стране были предприняты необходимые карантинные мероприятия. Но Лукашенко решил, что "вирусы у нас не летают", а карантин - это психоз. В итоге имеем то, что имеем..

По состоянию на 12 июля только по официальным данным Минздрава, которым не доверяют многие белорусы и ставят под сомнение сами медики, было зафиксировано 64.932 случая заражения (+165 за сутки), 464 человека умерли (+5 за сутки). 
"Белорусский пратизан"
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