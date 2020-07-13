И снова мор рыбы: на этот раз в реке под Витебском

"12 июля в 11.20 поступило сообщение об обнаружении мора рыбы (729 особей) в реке Суходровке возле д.Кузменцы Витебского района. Работники Витебской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды взяли пробы воды для анализов", - говорится в сообщении министерства.





Там отмечается, что результаты проб будут известны к 19 июля.





Ранее в июне мор рыбы был обнаружен в Немане на участке реки в центре Гродно, а также в районе плотины ГЭС.





Как сообщали агентству " Интерфакс-Запад " в Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, по предварительной оценке, причиной массового замора рыбы в реке Неман могло стать снижение концентрации кислорода.





"Однозначно, что в речной воде - малое содержание кислорода, которое вызвано жаркой погодой. На отдельных участках Немана температура воды поднималась до +30°C. Предварительно - это могло стать причиной замора рыбы", - рассказали в инспекции.





Позже к выяснению причины подключилась и Литва. "Агентство охраны окружающей среды взяло пробы воды в Немане у Алитуса и Друскининкай для выявления возможного загрязнения", - сообщал BNS советник министра окружающей среды Юстас Ясконис.