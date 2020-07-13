Пропагандисту Муковозчику врач посоветовал посетить психотерапевта

Андрей Муковозчик Виктор Логацкий, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации №1 РНПЦ детской хирургии г. Минск, Самый известный журналист-пропагандист написал в sb.by язвительную колонку, адресованную Марии Исаковой под названием «Почему гинекологам не стоит браться за перо». А, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации №1 РНПЦ детской хирургии г. Минск, написал ему в Instagram острый ответ.





— Здравствуйте, уважаемый Андрей Муковозчик.





Пишет вам Логацкий Виктор Дмитриевич, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации №1 РНПЦ детской хирургии г. Минск. Хотел бы ответить на вашу статью «Почему гинекологам не стоит браться за перо».





Я буду таким же непредвзятым, как и вы (но это не точно). У меня нет за спиной вашего многолетнего опыта, продюсерского таланта и такого острого пера, как у вас… Но, к сожалению, я вынужден писать вам это письмо.





Безусловно, только грамотный журналист с первых строчек статьи может называть взрослого человека «девочкой с юношеским максимализмом». Это очень по-журналистски верно, грамотно и профессионально. Писать что-то о воспитании человека, основываясь на одном посте в социальной сети Инстаграм…





Оставим это на вашей совести. А есть ли она у вас? Основываясь на этой статье, я могу сказать — пожалуй, нет. Вы можете мне возразить, конечно. Но это мое личное мнение, основанное на вашей статье. Если вы называете Марину Исакову «девочкой с юношеским максимализмом» и судите о воспитании человека, я буду называть вас «человек без совести». Почему бы и да.





Вы отслеживаете количество лайков под постом в Инстаграм. Похвально. Жалко, нет никакой аналитики, сколько поставило лайков врачей, учителей, работников МЧС И МВД, работников других сфер, ценность, которых преуменьшать нельзя…





Представляете, сколько врачей-недоучек в больницах? Сколько учителей-недоучек работают в школах? Учат наших детей… Чему они учат. Страшно. Мне было бы страшно… Если бы я сомневался в том, что эти люди нуждаются в продолжении и завершении начатого образования.





Я наоборот верю и знаю, что это умные, высокообразованные люди, настоящие граждане РБ. А вы думаете по-другому же, получается, да? Что это пятая колонна, пытающаяся раскачать нашу лодочку стабильности среди этого неспокойного мирового океана…





Можно только догадываться, что думает «человек без совести».





И снова через абзац вы говорите, что текст написан с «юношеским максимализмом»… Да, к сожалению, вы уже сами далеко не юноша, если не обманывает ваша биография и фотография по ссылке.





Остается догадываться, а был ли он у вас, этот «юношеский максимализм», и если он был, то почему он вас привел к написанию оскорбительных статей в адрес коллеги? Столько вопрос без ответа! Эх. Была ли совесть у юноши в 70-х. Возможно, да. Есть ли она у мужчины в 2020? Скорее всего, нет.





И, конечно, все врачи пишут гневные посты в Инстаграм, не отрываясь от рабочего, я про это и забыл. Именно поэтому в поликлиниках такие очереди на приемы. Пишут и пишут, а нужно трудиться за 600 рублей в месяц. Правильно же, «человек без совести»?





Абсолютно непонятно, почему молодую девушку-доктора вы называете девочкой? И словесный оборот «вываливать неудовлетворенности» … Кхм… Как литературно! Где вы учились? На журфаке? Ах, простите. Нет. Видно. Заметно. Заметно, что про такую сферу как журналистика у вас понятия нет. А неудовлетворенности остались для вашего возраста остались только у вас.









Дальше вы пытаетесь связывать вырванные из контекста фразы с выражением «вы знали куда шли», пытаясь доказать отсутствие между ними логической связи. Знаете, где мной было найдено отсутствие логической связи? Между фразой «человек без совести» и «журналист». Эти два слова семантически настолько далеки друг от друга, что можно даже не задумываться над этим.





И в следующем абзаце опять у вас акцент на «сладкое место», гинекологическую специфику… На мой взгляд, это все-таки неудовлетворённость. Я не психотерапевт, работаю в детской кардиохирургии, но моих знаний медицинских, полученных в ходе обучения в университете на курсе «психология и психиатрия», хватает, чтобы понять, что это больная для вас тема.





Советую посетить психотерапевта в поликлинике. Надеюсь, вы достоите очередь, потому что у психотерапевтов посты в Инстаграме длинные. Пишут они их долго. Приходите заранее.





Если вы, Андрей Муковозчик, считаете, что это нормально, когда в стране с их гражданами обращаются как с обслугой и даже хуже (неважно кто ты — водитель, доктор, продавщица или доярка), и вы считаете, что это реальная жизнь, в которой нужно только терпеть и превозмогать, то становится понятно, почему вы работаете в СБ.





Хотелось бы вставить фразу из анекдота (как вам нравится) в стиле «а мы крепчаем», но все-таки СБ серьезное издание, а не газета Speed Info. Интересно, кстати, сколько вы получаете за то, что вы ходите на работу к 9 утра? Эх, ходить и работать — разные вещи. Так вы ходите или работаете? И не говорите, что у меня нарушены смысловые связи! Вы хорошо учите их находить.





В следующем абзаце опять юморите про палец. Видно, видно, что на сайте анекдот.ру вы провели не один свой рабочий день, приходя в 9 утра. Я вам только подскажу. Вы забыли написать про пятую колонну (а там большинство врачей, евреев и масонов), которая все эти годы и пытается раскачать наш плот стабильности, на котором мы дрейфуем, ой, простите, плывем в мировом океане.





Дальше вы, «человек без совести», показываете насколько вы хорошо ориентируетесь не только в анекдотах. Но и в русской классической литературе. А вспомните откуда цитата «парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы?». Думаю, вспомните. Логические связи тоже провести сможете.





Далее вы вопрошаете «чего уж теперь?». Согласен. Штангу даже я в 27 лет толкать уже не буду. Разве что… Сделать как наш хороший друг, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов я могу. Где мой золотой гриф от штанги? Несите его сюда! Вас возьму себе в ассистенты (потом тихенько заберем его себе и как Шура с Паниковским распилим его по-честному).





Дальше тема коронавируса. Странно, что вы вообще это комментируете. Ведь это же был психоз! Вы его глазами видели? Я — нет. Если вы видели — пришлите фотографию, очень интересно. Вместе с вами в холодильник залезем, полечимся.





На дату написания, 12-го числа мы его победили. Но масочный режим до сих пор есть. Что-то не складывается 2 + 2. Помогите разобраться, пожалуйста, где психоз, а где правда. Где виновата пятая колонна, а где Трамп и жидомасоны. Или виноваты все вместе.





Помогите, прошу.





Спасибо, что упомянули в конце и Марину Исакову, и Надежду Остапчук, и Виталия Гуркова. Ваш посыл принят. Будем стараться формулировать мысли и обеспечивать связь. И еще лечить людей (если доучимся). И побеждать в спортивных соревнованиях (если наконец поднимем штангу). И быть настоящими гражданами Беларуси (несмотря на происки врагов внешних и внутренних).





А вы, «человек без совести», может когда-нибудь задумаетесь. И отыщете, ее, эту совесть (может ваш юношеский максимализм вам поможет). И тогда я буду обращаться к вам по имени-фамилии. А пока — нет.









Буду ждать от вас статью «Почему анестезиологам не стоит браться за перо», анализ моего Инстаграма и вырванные фразы из этого письма.





Виктор Логацкий, врач-анестезиолог-реаниматолог, написал письмо на работе, ведь другого времени писать письма у врачей нет.