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В Нью-Йорке впервые с марта не выявили смертей от COVID-19. А у нас все умирают

В течение длительного времени Нью-Йорк оставался наиболее пораженным пандемией американским штатом.


В минувшую субботу, 11 июля, в Нью-Йорке впервые с 1 марта не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на предварительные данные городского управления здравоохранения в понедельник, 13 июля, передает korrespondent.net

Указано, что в пятницу в Нью-Йорке зафиксировали два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

В то же время в управлении здравоохранения Нью-Йорка предупреждают о том, что "из-за задержки отчетности, которая чаще всего происходит в выходные, последние данные являются неполными".

Первый летальный случай COVID-19 в мегаполисе зафиксировали четыре месяца назад. С тех пор показатель смертности в Нью-Йорке пересек отметку в 23 тысячи.

В свою очередь штат Нью-Йорк в воскресенье сообщил о 677 случаях заражения коронавирусом и пяти новых смертях – это рекордно низкий показатель смертности с начала пандемии. 

Всего коронавирусом в этом штате заболели более 400 тысяч человек. Из них почти 25 тысяч умерли.

Всего в США заболели 3,2 млн человек. Более 134 тысяч скончались.

В Беларуси по состоянию на 12 июля только по официальным данным Минздрава, которым не доверяют многие белорусы и ставят под сомнение сами медики, было зафиксировано 64.932 случая заражения (+165 за сутки), 464 человека умерли (+5 за сутки). 
"Белорусский партизан"
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