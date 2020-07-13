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Неожиданно: адвокат Втюрина попросила суд возобновить следствие

Защитник бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Втюрина просила суд возобновить судебное следствие по делу после его последнего слова в суде, передает корреспондент Sputnik из зала суда в понедельник.


В пятницу Втюрин, которому прокурор попросил 14 лет лишения свободы, выступил с последним словом, в котором заявил, что признает вину полностью и раскаивается, а также просит прощения у родных и у президента Беларуси. Ранее в прениях гособвинение заявляло, что хотя он и писал явку с повинной, но вину в содеянном не признал.

Сегодня адвокат Втюрина заявила ходатайство о возобновлении судебного следствия и повторном допросик экс-замгоссекретаря. Все обвиняемые и адвокаты не были против, сторона гособвиненея заявила суду, что не видит для этого оснований.

Суд, совещаясь на месте, отклонил ходатайство адвоката Втюрина и отказал в возобновлении судебного следствия. Втюрин хотел что-то пояснить, но судья не дал ему этой возможности, сказав, что суд его уже выслушал.

Сегодня выступают с последним словом в судe остальные обвиняемые - все они заявляют о раскаянии и просят суд не назначать им строгое наказание.

Дело банкиров

Рассмотрение данного уголовного дела Верховный суд начал 10 марта. В числе обвиняемых, кроме Втюрина – Сергей Сиводедов, который в момент задержания занимал должность гендиректора РУП "Белтелеком", замначальника главка Нацбанка Андрей Подгорный, начальник главка Нацбанка Игорь Кудасов.

Материалы дела составляют почти 50 томов. По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более килограмма золота.
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