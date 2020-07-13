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В США застрелили рэпера Lil Marlo

Известный рэпер Lil Marlo застрелен в Атланте, США. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию.


По данным правоохранительных органов, они получили информацию о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 30-летнего рэпера.

Следствие полагает, что музыкант был застрелен, находясь за рулем, нападение было предумышленным. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Lil Marlo являлся участником атлантского звукозаписывающего лейбла "Quality Control Music": массовому слушателю он может быть известен по трекам "1st N 3rd", "F**ckem" и "The 9 + Z6ne"
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