



О том, что в пятницу, 10 июля, из Минска в Черногорию отправился первый чартерный рейс «Белавиа» сообщил сайт Республиканского союза туристических организаций.





В самолете буквально за считанные дни были проданы все места - 189 билетов. Судя по фото пассажиров на рейсе не дистанцировали - кресла в рядах заполнены полностью, но на большинстве улетающих в Тиват - защитные маски.





- Начало чартерной программы в Черногорию несколько раз откладывалось, так как мы ждали, когда для прилета в эту страну не будет нужен отрицательный тест на коронавирус, - напомнили в союзе турорганизаций.





Заранее улетающих предупредили, что в аэропорту Минска все пассажиры должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Перед посадкой в самолет всем провели термометрию, как гарантию, что в Черногорию вылетают здоровые люди.





- В Черногории самолет «Белавиа» встречали торжественно: с водной радугой, аплодисментами, сладкими подарками и сувенирами. Интервью у белорусов взяли представители местной прессы. Каких-то дополнительных «антиковидных» процедур в аэропорту Тивата, кроме масок и дистанцирования, не было, - уточнили в РСТО.