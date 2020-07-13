«Одинокой птицей мне еще сидеть долго»: Дмитрий Колдун самоизолируется дома
В соцсети артист рассказал, как себя сейчас чувствует
11 июля известный артист Дмитрий Колдун опубликовал в Instagram фото с подписью «Мое первое утро дома». В подписи к снимку певец поблагодарил медиков 6 городской клинической больницы Минска, в которой он провел 4 дня, а также тех, кто его поддерживает.
«А что с вами было?», - спрашивают в комментариях под постом подписчики.
«Что было, то прошло», - парирует артист.
У себя в stories Дмитрий рассказал, что с ним все нормально, и он находится на самоизоляции.
- Вы, кстати, спрашиваете, почему я должен находиться на самоизоляции, если у меня не подтвердили ковид-инфекцию. Дело в том, что я 4 дня пролежал в отделении с возможно ковид-инфицированными людьми, поэтому я сейчас вынужден посидеть дома, - объяснил артист свое «заточение».
Певец продемонстрировал следы от уколов, которые напоминают ему о нескольких проведенных в больнице днях, и добавил:
- Но я себя чувствую хорошо и ко мне в ближайшее время будут приходить люди, которые будут брать дополнительные исследования, анализы, заборы, мазки и следить за моим состоянием. Но я надеюсь, что все будет хорошо, и мы скоро увидимся.
09:26 13/07/2020
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