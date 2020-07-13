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Сможет ли Мининформ навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете?

Недавно министр информации Игорь Луцкий заявил, что ведомство ставит своей задачей в ближайшее время наведение порядка с распределением рекламных доходов в беларусском интернете. Однако как это будет делаться министр не сказал.

Министр отметил, что «рекламный рынок — это территория, которая пока недостаточно контролируется государством, как в части справедливого распределения рекламных доходов, так и в части удержания этих средств в стране. Плохо, когда белорусские рекламодатели отдают деньги иностранцам, которые нам, белорусам, в нашем же медиапространстве рекламируют наши же товары и услуги».

По его мнению Мининформ должен стать качественным регулятором во всех секторах массовой информации, эффективнее контролировать медиапространство, стать драйвером создания передовых медиаресурсов и координационным центром информационной работы для госорганов, чтобы роль министерства была и видна, и понятна обществу, пишет ratingbynet.by


В качестве хорошего примера, как реализовалась стратегия цифровой трансформации (переход печатных СМИ вместе с аудиторией в интернет) министр назвал ИД «Беларусь сегодня».

Однако по различным оценкам удержать рекламные деньги в стране вряд ли под силу министерству. По оценкам проекта «Рейтинг Байнета» объем рекламных затрат на продвижение в интернете в 2019 году

Так по итогам 2019 года рынок контекстной рекламы в Беларуси (контекстно-медийная реклама в сетях Яндекс и Google) выросла на 35-40% и превысила $40 млн. Это следует из динамики роста бюджетов крупнейших агентств, которые участвуют в ежегодном Рейтинге агентств по контекстно-медийной рекламе.

Еще не менее $8 млн белорусские рекламодатели потратили на продвижение в социальных сетях Реклама в социальных сетях (Facebook, Youtube, Одноклассники, Вконтакте, Instagram, ресурсы Mail.ru, мессенджеры и др.). На эти каналы приходится около 10% интернет-бюджетов.

Все упомянутые площадки являются глобальными игроками и не являются белорусскими. Рыночная стоимость наиболее крупных исчисляется миллиардами долларов. В Беларуси только некоторые из них имеют представительства и офисы со специалистами, которые обеспечивают работу с рекламодателями.

В итоге, планы по распределением рекламных доходов в интернете и возврату их в Беларусь недостижимы и останутся на бумаге.

   
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