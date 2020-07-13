По информации проекта, в мире заражены 12 878 325 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончался 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.









Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,8 миллиона человек), Индия (849,5 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (726 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (326,3 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.





Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 135 203 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.





В России за последние сутки выявлено 6615 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 727 162 случая заражения коронавирусом.



