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Школьника из Осиповичей доставили в больницу с серьезными ожогами после рыбалки, сообщили в МЧС Беларуси.

14-летний школьник пострадал в результате неосторожного обращения с удочкой под линиями электропередач.





"У госпитализированного подростка ожоги первой-третьей степени 42% тела", – сообщили Sputnik спасатели.





По их словам, юный рыбак получил электротравму, когда забрасывал удочку, и она зацепилась за ЛЭП. Инцидент произошел на территории железнодорожной станции Юбилейная в Осиповичах.





Спасатели отметили, что рыбаки используют достаточно длинные (до шести метров) телескопические удочки. Примерно столько же составляет и расстояние от проводов до земли.





"Если удилище или леска приближаются недопустимо близко к проводам или прикасаются к ним, то человек может получить удар током. Влажность и близость воды могут усилить воздействие электрического тока", – сказали в МЧС.

Там также в очередной раз напомнили, что в зонах линий электропередачи запрещается ловить рыбу, устраивать площадки для игр, костры, стоянки транспорта, палаточные городки, запускать воздушных змеев, набрасывать на провода леску удилища.



