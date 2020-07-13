В Белыничском районе женщина попыталась уничтожить насекомых бензином, но чуть не сгорела заживо
Как сообщает Могилевское областное управление МЧС, 11 июля спасателям поступила информация о том, что в Белыничском районе госпитализировали женщину с ожогами.
Происшествие случилось в деревне Стёхово. По предварительной информации, женщина 1982 года рождения решила уничтожить вредителей на участке при помощи бензина, который внезапно вспыхнул и одежда на ней загорелась. Сожитель пострадавшей смог потушить огонь своими силами.
Помощь спасателей в итоге не понадобилась — женщину доставили с термическими ожогами в больницу.
08:45 13/07/2020
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