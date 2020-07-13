



Происшествие случилось в деревне Стёхово. По предварительной информации, женщина 1982 года рождения решила уничтожить вредителей на участке при помощи бензина, который внезапно вспыхнул и одежда на ней загорелась. Сожитель пострадавшей смог потушить огонь своими силами.





Помощь спасателей в итоге не понадобилась — женщину доставили с термическими ожогами в больницу.



