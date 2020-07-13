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У главных вузов Беларуси появятся новые общежития

Иногородние студенты смогут жить и готовиться к занятиям в интернате для Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (530 мест) и Белорусского государственного медицинского университета (500 мест). Общее для двух вузов здание появится между действующими общежитиями медуниверситета и Домом правосудия (перекресток ул. Семашко и Каролинского проезда).

 Их строительство предусмотрено распоряжением Президента Беларуси от 2 июля 2020 г., сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Белорусский национальный технический университет планирует строить интернат на 1 030 мест. Предполагается, что он разместится в комплексе общежитий университета, который находится в районе Борисовского тракта.

Белорусский государственный технологический университет построит интернат такой же вместимости, что и коллеги из БНТУ. Предполагается, что он появится недалеко от самого вуза, на ул. Белорусской.

Для Белорусского государственного университета физической культуры будет построено общежитие на 700 мест. Оно появится на ул. Радужной недалеко от пр. Победителей, между зданиями вуза и Национального олимпийского комитета.

Документом определены генеральные проектные и подрядные организации по строительству объектов, а также порядок предоставления и погашения кредитов на указанные цели.

Контролировать выполнение распоряжения будет Комитет государственного контроля.
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