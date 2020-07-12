Жуткая аллергия: в Москве невеста умерла на собственной свадьбе

ЧП случилось в российской столице прямо во время свадебного банкета.





Сообщается, что невеста почувствовала себя плохо, испуганные гости вызвали скорую, но медики не могли спасти женщину.





По предварительной оценке, у россиянки был диагностирован анафилактический шок. Сейчас компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.





Причиной анафилактического шока является попадание в организм аллергена. У людей наиболее часто встречается аллергия на морепродукты, арахис, яйца, пыльцу растений, шерсть животных. Анафилактический шок развивается очень быстро и может привести к смерти в течение нескольких минут.





По данным Всемирной организации здравоохранения, различными видами аллергии страдают до 20% населения планеты.



