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Жуткая аллергия: в Москве невеста умерла на собственной свадьбе

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти молодой женщины на собственной свадьбе в Москве, сообщили российские СМИ.

ЧП случилось в российской столице прямо во время свадебного банкета.

Сообщается, что невеста почувствовала себя плохо, испуганные гости вызвали скорую, но медики не могли спасти женщину.

По предварительной оценке, у россиянки был диагностирован анафилактический шок. Сейчас компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Причиной анафилактического шока является попадание в организм аллергена. У людей наиболее часто встречается аллергия на морепродукты, арахис, яйца, пыльцу растений, шерсть животных. Анафилактический шок развивается очень быстро и может привести к смерти в течение нескольких минут.

По данным Всемирной организации здравоохранения, различными видами аллергии страдают до 20% населения планеты.
Sputnik
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