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Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангельская церковь Германии обратились к президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану с письмом, в котором призвали его пересмотреть решение о лишении Собора Софии статуса музея. Об этом сообщает AP.





По словам представителей Всемирного совета церквей, который объединяет 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ угнетения и разобщенности. Решение Эрдогана вызвало у них чувство «горя и разочарования», указали авторы письма.





«С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий», - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоанн Саук.









Собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, снова стал мечетью. Турецкий суд отменил решение от 1934 года о превращении собора в музей. За возвращение собора статуса мечети выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но официально с запросом в суд обратилась малоизвестная ассоциация.

