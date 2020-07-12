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Всемирный совет церквей призвал Турцию пересмотреть решение о преобразовании собора Святой Софии в мечеть

По словам представителей Всемирного совета церквей, став мечетью, Айя-София превратится в символ угнетения и разобщенности.

Иллюстрация REUTERS 

Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангельская церковь Германии обратились к президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану с письмом, в котором призвали его пересмотреть решение о лишении Собора Софии статуса музея. Об этом сообщает AP. 

По словам представителей Всемирного совета церквей,  который объединяет 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ угнетения и разобщенности. Решение Эрдогана вызвало у них чувство «горя и разочарования», указали авторы письма. 

«С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий», - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоанн Саук. 


Собор Святой Софии или Айя-София, как ее называют в Турции, снова стал мечетью. Турецкий суд отменил решение от 1934 года о превращении собора в музей. За возвращение собора статуса мечети выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но официально с запросом в суд обратилась малоизвестная ассоциация.
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