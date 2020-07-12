В понедельник, 13 июля, специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии прогнозируют прохладную и дождливую погоду. Температура воздуха в Беларуси не превысит 21 градуса тепла, будет облачно с прояснениями. По востоку республики пройдут дожди, не исключены и грозы. Картину в отдельных районах в ночные и утренние часы дополнит слабый туман.





В Минске 13 июля ожидается переменная облачность, дневная температура воздуха - от 17 до 19 градусов выше нуля. Ночью - прохладнее: всего 14-16 тепла.