«Она [картина] была довольно грязной, учитывая то, что на ней скопился вековой слой пыли и был нанесен старый лак. Как только полотно было очищено, выяснилось, что это чудесное произведение Рубенса», — сказал глава департамента картин старых мастеров Sotheby’s Эндрю Флетчер.





«Портрет Леди», написанный Рубенсом в XVII веке, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года, пока его не приобрел неназванный покупатель всего за $97,2 тыс.





Аукционный дом Sotheby’s выставит произведение искусства на продажу 29 июля. Его цена составит примерно от $3,1 млн до $4,3 млн.