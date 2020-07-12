В Лондоне обнаружили картину Рубенса стоимостью $4,3 млн под вековым слоем пыли
Cпециалисты аукционного дома Sotheby’s в Лондоне обнаружили работу фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Портрет Леди».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на The Independent, картина, которая была сильно запылена и покрыта слоем лака, может быть оценена примерно в $4,3 млн.
«Она [картина] была довольно грязной, учитывая то, что на ней скопился вековой слой пыли и был нанесен старый лак. Как только полотно было очищено, выяснилось, что это чудесное произведение Рубенса», — сказал глава департамента картин старых мастеров Sotheby’s Эндрю Флетчер.
«Портрет Леди», написанный Рубенсом в XVII веке, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года, пока его не приобрел неназванный покупатель всего за $97,2 тыс.
Аукционный дом Sotheby’s выставит произведение искусства на продажу 29 июля. Его цена составит примерно от $3,1 млн до $4,3 млн.
16:50 12/07/2020
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