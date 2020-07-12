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TikTok под угрозой. Соцсеть столкнулась с политическими проблемами

Соцсеть, насчитывающая 18 млн пользователей по всему миру, столкнулась с политическими проблемами. Летом TikTok запретили сначала в Индии, потом в Гонконге. Теперь соцсеть с 18 млн пользователей под угрозой и в США.


Cначала госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что правительство рассматривает возможность запрета TikTok и других китайских соцсетей на территории США из соображений безопасности. Позднее пресс-секретарь Белого дома Роберт О'Брайен подтвердил, что Трамп озабочен этим вопросом. Во вторник президент признал в интервью Grey Television, что TikTok действительно под прицелом. Американские власти подозревают, что отправляемые пользователями в распоряжение соцсети личные данные могут передаваться китайскому правительству и использоваться во враждебных целях, пишет РБК.

Однако у Дональда Трампа, вероятно, есть и другие причины для запрета видеосервиса. Похоже, он предполагает, что удар по TikTok каким-то образом поможет «наказать» Китай за распространение коронавируса на весь земной шар. «Это большой бизнес, — сказал Трамп в интервью. — Посмотрите, что Китай с этим вирусом сделал со своей страной и всем миром, просто позор».

Пока санкционные планы президента США не подтверждены окончательно, и TikTok, в свою очередь, отрицает претензии по сбору и передаче данных: «Мы никогда не передавали пользовательские данные правительству Китая и не будем этого делать, даже если нас попросят».
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