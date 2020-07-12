В Бресте ОМОН сопроводил протестующих на встречу с чиновниками

9 апреля аккумуляторный завод "АйПауэр" прошёл государственную экологическую экспертизу. Уже более двух лет горожане борются против его строительства: они считают, что это вредное производство, которое негативно скажется на экологической ситуации.





25 мая стало известно, что бизнесмен Виктор Лемешевский больше не является владельцем скандального предприятия. Теперь 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Оба бизнесмена связаны с хоккейной командой президента Беларуси Александра Лукашенко: Каганович один из игроков, а Басков — гендиректор хоккейного клуба "Динамо-Минск" и тренер команды Лукашенко.