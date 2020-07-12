В Бресте ОМОН сопроводил протестующих на встречу с чиновниками
В Бресте 12 июля прошла очередная акция против строительства аккумуляторного завода, которая собрала около 30 человек.
Однако, как сообщает "Першы рэгіён", многие туда не дошли, так как площадь Ленина была оцеплена сотрудниками милиции, которые разворачивали людей на подступах.
Те, кому все-таки удалось попасть на площадь, по традиции кормили голубей. Однако через некоторое время к ним подошли сотрудники ОМОНа, которые настоятельно просили протестующих пройти в актовый зал горисполкома. Там прошла уже третья встреча с чиновниками для обсуждения вопросов организации референдума о судьбе аккумуляторного завода. Его проведение 22 июня анонсировал Александр Лукашенко, когда посещал Брест и встретился с активистами, передает "Еврорадио".
9 апреля аккумуляторный завод "АйПауэр" прошёл государственную экологическую экспертизу. Уже более двух лет горожане борются против его строительства: они считают, что это вредное производство, которое негативно скажется на экологической ситуации.
25 мая стало известно, что бизнесмен Виктор Лемешевский больше не является владельцем скандального предприятия. Теперь 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Оба бизнесмена связаны с хоккейной командой президента Беларуси Александра Лукашенко: Каганович один из игроков, а Басков — гендиректор хоккейного клуба "Динамо-Минск" и тренер команды Лукашенко.
15:58 12/07/2020
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