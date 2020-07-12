— Можно подойти к вам, поприветствовать вас? – спросил, обращаясь к Лукашенко, Стас Михайлов.

Исполнитель поблагодарил за приглашение на праздник:





— Спасибо, что не забываете артистов, делаете такую красоту. Спасибо вам! - сказал певец.





Артист пожал руку президенту Беларуси и пожелал ему здоровья и благополучия.





— Спасибо тебе, тебе спасибо, - поблагодарил в ответ Александр Лукашенко.