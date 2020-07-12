Плюс 165 случаев коронавируса за сутки: Минздрав обновил статитстику





По данным Минздрава прирост за сутки составил 165 случаев коронавируса, Количество умерших увеличилось на 5 человек.





В Беларуси на 12 июля выздоровели и выписаны 55 380 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (461 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 464 пациента (плюс 5 за сутки).





Всего проведено 1 млн 134 тыс. 653 теста (11 495 за сутки). Процент положительных — 1,4. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас заявлял, что страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.





Глава Минздрава Владимир Караник, сообщает телеканал СТВ, отметил, что в последние недели в Беларуси наблюдается устойчивая положительная динамика.





— Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями. За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз. Это позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов нашей страны без исключения. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования.









Тем временем глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев рекомендует по-прежнему соблюдать респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски.





В Минздраве Беларуси не исключают возможности второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.



