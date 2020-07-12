Трамп впервые появился на публике в защитной маске

"Я думаю, что когда вы находитесь в больнице, особенно в этой конкретной обстановке, когда вы разговариваете с большим количеством солдат, людей, которые в некоторых случаях только что были на операционном столе, считаю, что это отличная вещь - надевать маску", - сказал Трамп журналистам.





Ранее президент отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других. По его словам, что это - личный выбор каждого человека. В то же время, он говорил, что будет пользоваться маской в условиях, когда вокруг будет много людей, и соблюдать определенную дистанцию будет невозможно.