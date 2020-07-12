Число больных коронавирусом в мире достигло 12,7 млн человек





Общая цифра больных COVID-19 в мире достигла 12 720 028 человек. Погибло от коронавируса 565 178 человек, а выздоровело более половины – 7 005 452 человек.





Тройка стран-лидеров по количеству инфицированных выглядит следующим образом:





США (3 247 684 человека)

Бразилия (1 839 850 человек)

Индия (849 522 человека)





Напомним, что в Беларуси на 11 июля было зафиксировано 64 767 случаев COVID-19.