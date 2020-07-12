Число больных коронавирусом в мире достигло 12,7 млн человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в мире составляет 12 млн 684 409, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Общая цифра больных COVID-19 в мире достигла 12 720 028 человек. Погибло от коронавируса 565 178 человек, а выздоровело более половины – 7 005 452 человек.
Тройка стран-лидеров по количеству инфицированных выглядит следующим образом:
- США (3 247 684 человека)
- Бразилия (1 839 850 человек)
- Индия (849 522 человека)
Напомним, что в Беларуси на 11 июля было зафиксировано 64 767 случаев COVID-19.
12:34 12/07/2020
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