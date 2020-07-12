Бессимптомные зараженные в Беларуси больше не считаются зараженными коронавирусом
Минздрав Беларуси нашел элегантный способ не только как победить коронавирус, но и как сэкономить при этом бюджетные средства на больничных зараженным пациентам.
Такой вывод следует из разъяснения Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, которое ссылается на приказ Минздрава РБ №690 от 1 июля 2020 года. Скан документа разметил тг-канал Nexta.
Согласно разъяснению, при получении положительного результата в случае сдачи теста на коронавирус на платной основе «пациент направляется на консультацию к врачу».
«При отсутствии клинических симптомов заболевания и в случае, если пациент не является контактом первого уровня, за ним организуется динамическое наблюдение, листок временной трудоспособности не выдается, экстренное извещение не предоставляется», - говорится в разъяснении.
Пациенты с симптомами будут отнесены к контактам I уровня и получат больничный.
Источник: АФН
11:15 12/07/2020
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