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Во Франции умер водитель автобуса, которого избили за просьбу надеть маски

Во Франции скончался водитель автобуса, которого избили пассажиры, не поделавшие надеть защитные маски, сообщает CNN.


У 59-летнего мужчины наступила смерть мозга, и семья решила отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

По подозрению в причастности к нападению были задержаны четверо мужчин.

Неделю назад они сели на междугородний автобус, и водитель проверил билеты и попросил их надеть маски, ношение которых является обязательным во Франции в связи с пандемией коронавируса.

После нападения на водителя они попытались укрыться дома у пятого фигуранта, который также установлен и будет привлечен к ответственности за укрывательство.
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