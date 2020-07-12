



У 59-летнего мужчины наступила смерть мозга, и семья решила отключить его от аппарата жизнеобеспечения.





По подозрению в причастности к нападению были задержаны четверо мужчин.





Неделю назад они сели на междугородний автобус, и водитель проверил билеты и попросил их надеть маски, ношение которых является обязательным во Франции в связи с пандемией коронавируса.





После нападения на водителя они попытались укрыться дома у пятого фигуранта, который также установлен и будет привлечен к ответственности за укрывательство.