











Координатор ПСО «Ангел» Сергей Ковган рассказал корреспонденту МЛЫН.BY





— Семья из Минска 11 июля отдыхала с 11-летним сыном на своей даче в деревне Загорцы Молодечненского района. Вечером нам поступило сообщение о том, что мальчик около 21:00 уехал на велосипеде на прогулку в неизвестном направлении и пропал. Мы срочно отправились на место происшествия и разместили ориентировку о его поиске в социальной сети. Наши волонтеры около двух часов ночи нашли ребенка на дороге в минском направлении. Он находился на остановке автобуса.





По словам Сергея Ковгана, выяснилось, что парень решил самостоятельно добраться с дачи до Минска. Сначала ехал на велосипеде. Потом логично рассудил, что, поскольку на его велосипеде нет фонаря, то ехать ночью по темной дороге без освещения невозможно. Поэтому он бросил велосипед на дороге и пошел пешком.





— Наши ребята сначала нашли велосипед, — рассказывает Сергей Ковган. — Потом уже обнаружили парня. Кстати, оставив велосипед, он прошел пешком до той остановки, где его нашли, около шести километров.





Координатор ПСО «Ангел» отметил, что с ребенком все в порядке. Он здоров и в медицинской помощи не нуждается. Парня передали родителям.