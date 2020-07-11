Новополоцк выбыл из числа городов-стотысячников









Об этом свидетельствует подготовленный Белстатом статистический обзор ко Всемирному дню народонаселения, который отмечается сегодня, 11 июля.





Согласно новым данным социологов, более 100 тысяч населения в 2020 году проживает в 14-ти белорусских городах. Среди них: Минск, Гомель, Могилев, Витебск, Гродно, Брест, Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Солигорск и Лида. Ранее в этот список также входил Новополоцк. В 2017 году в нем насчитывалось 102 тысячи человек. Однако на начало текущего года в Новополоцке проживало 98 тысяч человек.





Города с численностью населения 100 тыс. и более человек

(на 1 января 2020 г. с учетом итогов переписи населения 2019 года; тыс. человек)









Как отмечает Белстат, в крупных городах Беларуси с численностью населения 100 тыс и более сосредоточено около 70% городского населения страны. Причем горожанами является три четверти населения Беларуси.