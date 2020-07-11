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Новополоцк выбыл из числа городов-стотысячников

Если ранее население 100 тысяч человек и выше проживало в 15 городах Беларуси, то теперь - в 14-ти.



Об этом свидетельствует подготовленный Белстатом статистический обзор ко Всемирному дню народонаселения, который отмечается сегодня, 11 июля.

Согласно новым данным социологов, более 100 тысяч населения в 2020 году проживает в 14-ти белорусских городах.  Среди них: Минск, Гомель, Могилев, Витебск, Гродно, Брест, Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Солигорск и Лида. Ранее в этот список также входил Новополоцк. В 2017 году в нем насчитывалось 102 тысячи человек. Однако на начало текущего года в Новополоцке проживало 98 тысяч человек. 

Города с численностью населения 100 тыс. и более человек
(на 1 января 2020 г. с учетом итогов переписи населения 2019 года; тыс. человек)

 

Как отмечает Белстат, в крупных городах Беларуси с численностью населения 100 тыс и более сосредоточено около 70% городского населения страны. Причем горожанами является три четверти населения Беларуси.
Thinktanks.by
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