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Сегодня Петров день: надо кататься на качелях

Петров день, или праздник Петра и Павла, отмечают православные христиане 12 июля.


Истоки праздника


В праздник чествуют апостолов и учеников Иисуса Христа — Петра и Павла, погибших мученической смертью.

Святой Петр родился в семье рыбака и при рождении был назван Симоном, однако позже за твердость и усердие в вере Иисус Христос прозвал его Кифа (Петр в переводе с греческого — «камень»). Петр трижды предавал Христа, но затем искупил свою вину, стал основателем христианской церкви и первым Папой Римским. Долгое время он занимался рыбным промыслом, поэтому считается покровителем рыбаков.

Святой Павел до встречи со Спасителем был одним из гонителей иудеев, но позже проникся верой во Христа и стал проповедовать его учение.

Святые апостолы Петр и Павел за свою христианскую веру приняли мученическую смерть в один день — 12 июля. Апостол Петр был распят вниз головой, а апостолу Павлу отрубили голову.

Кроме того, 12 июля завершается первый летний многодневный пост, установленный в честь святых апостолов и носящий название Петровский, или Апостольский.

Что можно делать в Петров день


В этот день рекомендуется посетить службу в храме, а перед походом в церковь умыться в трех источниках. Предки верили, что такой ритуал гарантирует покровительство апостолов в течение года. В завершение Петрова поста нужно было очистить не только тело, но и душу, то есть исповедаться и причаститься.

К празднику старались привести в порядок дом и хозпостройки, которые украшали зеленью и цветами. На службу в церковь несли букеты и венки.

Рыболовы 12 июля обращались к святым с просьбами о богатом улове, освящали воду и умывались родниковой водой. А вот купаться в водоемах в этот день не советовали.

С завершением Апостольского поста в день Петра и Павла семья собиралась за праздничным столом, а после устраивали народные гулянья с песнями и танцами. В этот день традиционно подавали блюда из рыбы как гарантию мира и счастья в доме, молодой борщ из сезонных овощей нового урожая, чтобы в доме водились деньги, и творожные булочки или пончики с фруктами, называемые мандриками, которые ели еще Петр и Павел. Алкоголь за праздничным столом в этот день был запрещен. По древней традиции после ужина нужно оставить на столе еду для умерших родственников.

Хорошей приметой в Петров день считалось покачаться на качелях. Существовала даже поговорка: «На качелях рассмеяться — непременно счастлив быть, а заплакать — жизнь сократить».

Чего нельзя делать в Петров день


Домашние дела в праздник старались отложить. Не рекомендовалось браться за стирку или уборку, глажку одежды или работу в саду. Рукоделие также находилось под запретом.

В старину верили, что в день Петра и Павла нельзя брать или давать что-либо взаймы, а также ходить в лес, чтобы избежать нападения диких животных.

В праздник было запрещено спорить, ругаться или вспоминать плохое.

Свадьбы и венчания в этот день в старину не проводили.
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