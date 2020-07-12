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В Минске предлагают избавиться от тусклой гаммы при ремонте подъездов

При ремонте подъездов в столице следует внимательнее относиться к выбору цвета краски для стен. Такое мнение на недавнем заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий высказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


— Возможно, стоит подобрать определенный набор оттенков краски, которую будут предлагать жильцам на выбор при ремонте подъездов, чтобы не было этих темно-зеленых «тюремных» стен, — сказал А. Дорохович.

Напомним, ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах проводится за счет средств жильцов. Планом на 2020 г. предусмотрен текущий ремонт 1 841 подъезда из 23 876 имеющихся в Минске. Объекты для предстоящего обновления выбираются по результатам осеннего осмотра жилфонда. Прежде чем приступать к работам, жилищные организации проводят собрания с жильцами, во время которых люди могут выбрать виды строительных материалов для ремонта, цвета, в которые окрасят места общего пользования, и др.
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