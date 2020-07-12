В Бассейне минской сауны умер мужчина
Спасатели вытащили мужчину из бассейна в минской сауне
11 июля в бассейне столичной сауны умер мужчина. Трагедия произошла в сауне по улице Серафимовича.
По некоторым данным, помощь понадобилась директору заведения. Дверь была заперта изнутри, поэтому прибывшие на место происшествия спасатели изначально пытались ее срезать, а после неудачной попытки проникли внутрь через окно и извлекли из заполненного водой бассейна мужчину.
«Прибыли через 4 минуты и извлекали мужчину из наполненного водой бассейна. После реанимационных мероприятий медиками констатирована смерть. Причины выясняет СК», — рассказали в минском городском управлении МЧС.
08:29 12/07/2020
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