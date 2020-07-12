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"Правительство Китая убьёт меня". Вирусолог из Гонконга сбежала в США, чтобы открыть "правду" о коронавирусе

Она уверяет, что власти скрывали информацию в первые недели распространения инфекции и заставляли учёных и врачей молчать.


Китайский вирусолог Ли-Мэн Ян обвинила Пекин в сокрытии коронавируса и бежала из Гонконга. Она направилась в США, где рассказала свою версию того, что происходило в КНР в первые недели после появления новой уханьской заразы.

Специалист сообщила Fox News, что Китай знал о CoViD-19 задолго до того, как заявил об этом. Ян подчеркнула, что её руководители игнорировали исследования, которые она проводила, а ведь они, по её мнению, могли бы спасти жизни многих людей. Страх за свою жизнь и желание пролить свет на тщательно скрываемую информацию вынудили женщину бросить семью и покинуть родной дом.

— Причина, по которой я приехала в США, заключается в том, что я передаю сообщение об истинности CoViD. Я знаю о коррупции среди таких международных организаций, как ВОЗ, Правительство Китая и Коммунистическая партия Китая. Я принимаю это, но не хочу, чтобы вводящая в заблуждение информация распространялась по всему миру, — подчеркнула она.

Вирусолог отметила, что она и её коллеги по всему Китаю обсуждали новый вирус, но вскоре внезапно замолчали, а некоторым было рекомендовано не задавать лишних вопросов. Затем, по её словам, число случаев CoViD-19 стало расти в геометрической прогрессии, и Ян начала искать ответы.

Она подчеркнула, что было огромное количество пациентов, которым не ставили диагноз и не оказывали помощь вовремя, но напуганные медики всё равно молчали. Специалист уверяет, что содиректор лаборатории, связанной с ВОЗ, профессор Малик Пейрис знал о том, что происходит, но ничего не делал с этим. Всемирная организация здравоохранения отрицает подобные обвинения.

Когда Ян решила выступить против Китая, она обнаружила, что её жизнь, по-видимому, находится под угрозой, так же как и жизнь её самых близких людей. Она рассказала, что умоляла мужа поехать с ней, и отметила: супруг, авторитетный учёный, изначально поддерживал её исследования, но потом у него внезапно изменилось мнение.

— Он был полностью разозлён. Он обвинял меня, пытался разрушить мою уверенность. Он сказал, что они убьют всех нас, — поделилась вирусолог. Она приняла решение уехать одна и 27 апреля покинула КНР.

В Лос-Анджелесе её остановили сотрудники таможни, женщина рассказала им о своих изысканиях и попросила убежища. Несколько часов её допрашивали в ФБР. Пока она искала своё место в США, на родных оказывали давление власти Поднебесной. В квартире был произведён обыск, сотрудники спецслужб пытались выяснить её место хождение через родителей, а те умоляли дочь вернуться домой.

— Я знаю, как они относятся к информаторам. Я поступаю правильно. И, пожалуйста, защитите меня. Если нет, Правительство Китая убьёт меня, — заключила Ян.

Университет Гонконга снял с публикации страницу вирусолога на своём сайте, а в беседе с Fox News представитель заявил, что она больше не является сотрудником организации. В свою очередь, китайское посольство в США заявило, что Китай героически справился с пандемией, а эту женщину они не знают.

Напомним, ранее американские учёные пришли к выводу, что CoViD-19 мог распространяться начиная с августа 2019 года. Они выяснили, что в конце лета и начале осени прошлого года число припаркованных возле больниц машин резко увеличилось, а в Интернете стали появляться запросы о кашле и диарее, которые являются симптомами коронавируса. Кроме того, появились новые подозрения по поводу сокрытия Китаем фактов о CoViD-19. Американский сенатор обвинил Поднебесную в препятствовании созданию вакцины. В КНР, в свою очередь, заявили, что все подобные заявления "притянуты за уши" и не соответствуют действительности.
Life.ru
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