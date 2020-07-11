Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, в комментарии РИА Новости опроверг публикации СМИ об иске на 40 миллионов рублей.

Он подчеркнул, что гражданских исков по делу пока не заявляли.

Ранее об иске на такую сумму написал "Московский космомолец".

Добровинский добавил, что потерпевшие закончили знакомиться с материалами дела.





В свою очередь, адвокат Эльман Пашаев, который защищает Ефремова, сообщил РИА Новости, что с материалами дела еще не знаком.