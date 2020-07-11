Когда же договорятся? Адвокат потерпевших по делу Ефремова ответил на иск на 40 миллионов рублей
Адвокат родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, опроверг информацию о том, что потерпевшие запросили у артиста 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, в комментарии РИА Новости опроверг публикации СМИ об иске на 40 миллионов рублей.
Он подчеркнул, что гражданских исков по делу пока не заявляли.
Ранее об иске на такую сумму написал "Московский космомолец".
Добровинский добавил, что потерпевшие закончили знакомиться с материалами дела.
В свою очередь, адвокат Эльман Пашаев, который защищает Ефремова, сообщил РИА Новости, что с материалами дела еще не знаком.
20:25 11/07/2020
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