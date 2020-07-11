+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Никита Монич: людей нельзя увольнять из-за политических взглядов. «Это плохо, это варварство»

Экскурсовода Национального художественного музея Никиту Монича вынудили уволиться за стихотворение о Лукашенко. Прочтите его

Никита Монич: людей нельзя увольнять из-за политических взглядов. «Это плохо, это варварство»
Историка и искусствоведа Никиту Монича вынудили уволиться из Национального художественного музея. Поводом для увольнения стало стихотворение, на которое его вдохновили последние драматические события в Беларуси – в том числе конфискация картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка».

О ситуации со своим увольнением Никита Монич рассказал в видеоролике на Фейсбуке. Он отметил, что 17 июня опубликовал на своей странице в соцсетях «оппозиционно направленное», но «довольно аккуратное» стихотворение, которое излагало его личное мнение. Стихотворение быстро приобрело популярность.

«Администрации Национального художественного музея в тот же вечер позвонили и сказали, что вот такой инцидент произошел и надо с этим что-то делать. Поэтому на следующий день мы пообщались с директором музея. Он не хотел меня увольнять, этот вопрос даже не озвучивался изначально. Речь шла о том, чтобы я убрал это стихотворение и не подводил музей в это тяжелое предвыборное время. У меня было встречное предложение, которое его удивило: давайте я не буду убирать стихотворение, а вы меня уволите по соглашению сторон (как это и произошло). Таким образом музей будет выведен из-под удара, из этой политической истории, а я смогу в будущем продолжать выполнять свои функции, водить детские экскурсии», – рассказал он.

Монич подчеркнул, что людей нельзя увольнять из-за политических взглядов. «Это плохо, это варварство»,  – отметил он.

Монич также выразил надежду, что в будущем сможет делать «самое главное дело своей жизни» – водить экскурсии.

Вот стихотворение, написанное Никитой Моничем:

Да, Александр, имя у вас что надо.

Значит «защитник». Себя и своего стада,

Руководитель и будущий житель ада,

Источник мемов, апологет парада.

Вам непонятна причина нашего гнева.

Всюду враги вам чудятся: справа, слева.

Хочется быть Македонским — выходит Ревва.

А по плодам, как водится, судят древо.

Холодно во дворце, коли дворец ледовый.

Пальцы синеют, к губам примерзает слово.

Сроку конец и за ним уж не виден новый.

Смерть у Кощея в ларце. Конец хреновый

Слуги верны, но в глазах их блестит опаска.

Страшной бывает, как оказалось, сказка.

Больше не греет АЭС или Тесла Маска.

Пройден и спален мост, там, впереди, развязка.

Поздно грозить, несогласных бросать по нарам.

Время бежать и оврагом ползти к ангарам.

25 лет прошло, просто вы стали старым.

Жалко, конечно, что вышло таким макаром.

Ладно, пора прощаться, уже светает.

Борт ваш на льду стоит, а вокруг всё тает.

Мы Вам простим, что вы приравняли к хлеву

Нашу страну, но, пожалуйста, оставьте Еву.
ИИ/АА belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]