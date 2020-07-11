Историка и искусствоведа Никиту Монича вынудили уволиться из Национального художественного музея. Поводом для увольнения стало стихотворение, на которое его вдохновили последние драматические события в Беларуси – в том числе конфискация картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка».





О ситуации со своим увольнением Никита Монич рассказал в видеоролике на Фейсбуке. Он отметил, что 17 июня опубликовал на своей странице в соцсетях «оппозиционно направленное», но «довольно аккуратное» стихотворение, которое излагало его личное мнение. Стихотворение быстро приобрело популярность.





«Администрации Национального художественного музея в тот же вечер позвонили и сказали, что вот такой инцидент произошел и надо с этим что-то делать. Поэтому на следующий день мы пообщались с директором музея. Он не хотел меня увольнять, этот вопрос даже не озвучивался изначально. Речь шла о том, чтобы я убрал это стихотворение и не подводил музей в это тяжелое предвыборное время. У меня было встречное предложение, которое его удивило: давайте я не буду убирать стихотворение, а вы меня уволите по соглашению сторон (как это и произошло). Таким образом музей будет выведен из-под удара, из этой политической истории, а я смогу в будущем продолжать выполнять свои функции, водить детские экскурсии», – рассказал он.





Монич подчеркнул, что людей нельзя увольнять из-за политических взглядов. «Это плохо, это варварство», – отметил он.





Монич также выразил надежду, что в будущем сможет делать «самое главное дело своей жизни» – водить экскурсии.





Вот стихотворение, написанное Никитой Моничем:





Да, Александр, имя у вас что надо.





Значит «защитник». Себя и своего стада,





Руководитель и будущий житель ада,





Источник мемов, апологет парада.





Вам непонятна причина нашего гнева.





Всюду враги вам чудятся: справа, слева.





Хочется быть Македонским — выходит Ревва.





А по плодам, как водится, судят древо.





Холодно во дворце, коли дворец ледовый.





Пальцы синеют, к губам примерзает слово.





Сроку конец и за ним уж не виден новый.





Смерть у Кощея в ларце. Конец хреновый





Слуги верны, но в глазах их блестит опаска.





Страшной бывает, как оказалось, сказка.





Больше не греет АЭС или Тесла Маска.





Пройден и спален мост, там, впереди, развязка.





Поздно грозить, несогласных бросать по нарам.





Время бежать и оврагом ползти к ангарам.





25 лет прошло, просто вы стали старым.





Жалко, конечно, что вышло таким макаром.





Ладно, пора прощаться, уже светает.





Борт ваш на льду стоит, а вокруг всё тает.





Мы Вам простим, что вы приравняли к хлеву





Нашу страну, но, пожалуйста, оставьте Еву.















