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Уж сколько их упало в эту бездну! Катерина Пытлева после поста в соцсетях осталась без прямых эфиров и ушла с БТ

Радио- и телеведущая Катерина Пытлева больше не работает на БТ. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

Уж сколько их упало в эту бездну! Катерина Пытлева после поста в соцсетях осталась без прямых эфиров и ушла с БТ
Как рассказала Катерина TUT.BY, причиной ее сначала отстранения от прямых эфиров в программе «День в большом городе», а потом и ухода с канала стал ее пост в Facebook.

— На следующий день после моего поста председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт собрал всех ведущих прямого эфира. Он долго с нами разговаривал о том, что ничего не запрещал нам писать, но тем не менее это нарушение корпоративной этики.

Пост ведущей был посвящен и ситуации вокруг магазина Symbal.by, и задержаниям на улицах во время мирных акций их участников и журналистов.

Катерина говорит, что после разговора у руководства ее убрали из эфира, хотя оставалось еще три программы, до того как проект на лето уйдет в отпуск.


Журналистка решила не ждать увольнения.

— После того как услышала высказывание министра информации, я поняла, что не хочу никого подставлять, потому что и дальше буду писать о том, о чем хочу, — объясняет она.

На вопрос, не жалеет ли о том, что написала тот пост, Катя сразу отвечает: «Нет!»

— Я предполагала, что так будет, и была к этому готова.

Катерина Пытлева не первая из публичных персон, кто лишился эфиров и выступлений после высказываний в социальных сетях.

Министр информации Игорь Луцкий, выступая на встрече Александра Лукашенко с журналистами государственных СМИ, заявил, что «на фоне политических событий, выборной кампании мы оказались в ситуации острейшего информационного противостояния с оппонентами и откровенными врагами белорусского государства…».

Он также заявил, что развлекательный контент должны создавать не сами каналы, а специализированные продакшен-студии. «И тогда не придется, к слову, нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты гостелевидения. Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня — корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего госканала. Давайте от этого избавляться», — сказал Луцкий.
tut.by
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