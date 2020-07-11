В Старых Дорогах женщину выписали из больницы, а через два дня она умерла от коронавируса
8 июня жительница Старых Дорог Зоя К., которой было 60 лет, умерла от коронавируса. За два дня до того ее выписали из больницы, где лечили от пневмонии.
Об этом пишет TUT.by.
Зоя К. вместе с мужем жила в частном доме в Старых Дорогах. Их дочь Елена рассказывает, что мама была на пенсии, папа работает дальнобойщиком. В конце апреля он вернулся из командировки и был на обязательном карантине дома.
В начале мая у него поднялась температура, и ему сделали тест на коронавирус, и только 16 мая, по словам дочери, пришел результат – положительный. В этот же день тест сделали и маме – контакту первого уровня. Еще до 16 мая у женщины несколько дней была повышенная температура, но, по словам дочери, она не соглашалась обращаться к медикам. 18 мая скорая забрала ее в больницу, в инфекционное отделение. Результат теста родным не сообщали.
24 мая, говорит дочь, у Зои начались боли в спине, она не могла ходить, а лекарства почти не помогали. Ей сделали рентгеновский снимок.
«Рентген грудной клетки патологий не показал, и 29 мая ее из инфекционного отделения перевели в терапевтическое. Я просила медиков перевести маму в другой город, потому что ей не становилось лучше, но врачи не видели в этом смысла, так как по снимку легкие были чистые, считалось, что пневмонии нет, а боли в позвоночнике ей уже лечили в терапевтическом отделении», – объясняет дочь.
6 июня женщину выписали из больницы и сказали 14 дней посидеть на самоизоляции. Позже, когда дочь отвезла мать в Минскую областную больницу, на снимке все же подтвердилась пневмония. Ее положили в областной тубдиспансер и подключили к кислородной поддержке.
«А в понедельник, 8 июня, с утра она со мной еще более-менее разговаривала, а в 14.20 нам сказали, что мама умерла», – вспоминает Елена.
В свидетельстве о смерти Зои К. указано, что она умерла от коронавируса. Когда родственники забрали из Стародорожской больницы ее эпикриз, выяснилось, что у нее все же был коронавирус. Но при выписке никто им об этом не говорил.
«Я не понимаю, как ее в таком состоянии могли выписать? Ее выписали домой – и все. Ей не давали никуда направлений, никуда не отправили, ни КТ не сделали – ничего»,– говорит дочь.
Семья направила жалобу в Минздрав и в Генеральную прокуратуру. В больнице в Старых Дорогах журналистам отказались прокомментировать ситуацию.
КА/МВ belsat.eu
19:34 11/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение