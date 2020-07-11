Зоя К. вместе с мужем жила в частном доме в Старых Дорогах. Их дочь Елена рассказывает, что мама была на пенсии, папа работает дальнобойщиком. В конце апреля он вернулся из командировки и был на обязательном карантине дома.





В начале мая у него поднялась температура, и ему сделали тест на коронавирус, и только 16 мая, по словам дочери, пришел результат – положительный. В этот же день тест сделали и маме – контакту первого уровня. Еще до 16 мая у женщины несколько дней была повышенная температура, но, по словам дочери, она не соглашалась обращаться к медикам. 18 мая скорая забрала ее в больницу, в инфекционное отделение. Результат теста родным не сообщали.





24 мая, говорит дочь, у Зои начались боли в спине, она не могла ходить, а лекарства почти не помогали. Ей сделали рентгеновский снимок.





«Рентген грудной клетки патологий не показал, и 29 мая ее из инфекционного отделения перевели в терапевтическое. Я просила медиков перевести маму в другой город, потому что ей не становилось лучше, но врачи не видели в этом смысла, так как по снимку легкие были чистые, считалось, что пневмонии нет, а боли в позвоночнике ей уже лечили в терапевтическом отделении», – объясняет дочь.





6 июня женщину выписали из больницы и сказали 14 дней посидеть на самоизоляции. Позже, когда дочь отвезла мать в Минскую областную больницу, на снимке все же подтвердилась пневмония. Ее положили в областной тубдиспансер и подключили к кислородной поддержке.





«А в понедельник, 8 июня, с утра она со мной еще более-менее разговаривала, а в 14.20 нам сказали, что мама умерла», – вспоминает Елена.









В свидетельстве о смерти Зои К. указано, что она умерла от коронавируса. Когда родственники забрали из Стародорожской больницы ее эпикриз, выяснилось, что у нее все же был коронавирус. Но при выписке никто им об этом не говорил.





«Я не понимаю, как ее в таком состоянии могли выписать? Ее выписали домой – и все. Ей не давали никуда направлений, никуда не отправили, ни КТ не сделали – ничего»,– говорит дочь.





Семья направила жалобу в Минздрав и в Генеральную прокуратуру. В больнице в Старых Дорогах журналистам отказались прокомментировать ситуацию.



















