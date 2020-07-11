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Мария Бабарико: Почему такие тайны? Почему к папе и Эдьке так долго не пускали адвокатов, почему по телевидению звучат обвинения

Дочь Виктора Бабарико и сестра Эдуарда Бабарико Мария записала очередное видеообращение, передав слова поддержки семьям задержанных друзей отца, его помощницы, коллег, задержанных активистов, журналистов и блогеров, семье Николая Статкевича.

Мария Бабарико: Почему такие тайны? Почему к папе и Эдьке так долго не пускали адвокатов, почему по телевидению звучат обвинения
Мария рассказала, что множество сообщений к ней сейчас начинаются со слов «я бы никогда не поверил, что буду делать то, что делаю сейчас», пишет tut.by
— Я бы никогда не поверила, что буду записывать сообщения в надежде на то, что их посмотрят тысячи людей. Папа мне говорил: «Маша, тебе нужно больше делать что-то в медийном пространстве». Я немножко интроверт, мне нравятся душевные компании, посиделки в небольшом кругу друзей, беседы за чаем. Мне некомфортно делать публичные заявления. Но, думаю, папа увидел что-то во мне, чего я сама не видела. Так и в белорусах он увидел то, что мы, возможно, не видели. Это та доброта и душевность, готовность защитить, помочь своим близким. То мужество и смелость, чтобы бороться за свои права.

Мария Бабарико обратила внимание на то, что вокруг дела ее отца и брата по-прежнему множество тайн.

— Почему такие тайны? Почему к папе и Эдьке так долго не пускали адвокатов, почему по телевидению звучат обвинения, показывают видео допросов, а адвокаты лишены возможно хоть что-то ответить? Мое мнение: эта ситуация показывает неимоверную слабость системы, показывает, как ей страшно. Это показывает на тот хаос и бардак, который происходят.

Мария зачитала также несколько цитат из писем Виктора Бабарико.

25 июня в первом письме он пишет слова поддержки и цитирует стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста»: «Ничего страшного не произошло и не происходит. Все живы и, надеюсь, здоровы. Читайте Симонова — «ничто нас в жизни не может вышибить из седла».

5 июля Виктор Бабарико пишет: Привет всем, здорово что начали получать мои письма. Очень скучаю по СМС и социальным коммуникациям, но не так сильно, чтобы расстраиваться. Передавай от меня приветы всем, кого встретишь в очередях. Я прекрасно понимаю, что не все они хотели творить историю, но попадание в будущие учебники — это дорогого стоит. Ничего нет вечного и неизменного. Как сказано в замечательной книге, мы не выбираем время, в которое нам жить, но мы выбираем путь, которым идти. Уверен, мы можем гордиться тем путем, по которому нам выпало идти…

Мария попросила продолжать писать — и ее родным, и всем другим политзаключенным. И процитировала Джона Леннона.

В конце все будет хорошо! Если все плохо — это еще не конец.
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