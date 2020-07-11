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Адвокаты Бабарико опровергли информацию, что он отказался от их услуг

Защитники опять обратились с жалобой в Генпрокуратуру и заявляют, что Бабарико официально не предъявлено обвинение в даче взяток.

Как пишет Sputnik, попавший под следствие претендент на пост главы государства Виктор Бабарико не менял команду адвокатов, которые с первого дня задержания представляют его интересы, сообщил адвокат Дмитрий Лаевский.
В минувшую пятницу ряд телеграмм-каналов распространил информацию о том, что Бабарико после телесюжета на канале ОНТ, где были показаны очные ставки с его участием, решил поменять адвокатов.

"(...) это фейк. Мы все продолжаем защиту",- заявил адвокат Дмитрий Лаевский Sputnik, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Бабарико ищет новых новую команду защитников.

В настоящее время интересы обвиняемого Бабарико защищают три адвоката – Дмитрий Лаевский, Александр Пыльченко и Наталья Мацкевич.

Мацкевич работает не только по делу Бабарико, она является еще и одним из адвокатов блогера Сергея Тихановского.

Новая жалоба в генпрокуратуру

Кроме этого Лаевский сообщил Sputnik, что защита Бабарико подала новую жалобу в Генеральную прокуратуру - на этот раз в связи с телесюжетом, показанном на телеканале ОНТ. В сюжете были обнародованы оперативные съемки нескольких очных Ставок Бабарико С его бывшими подчиненными, которые проходят обвиняемыми по делу "Белгазпромбанка" и дают признательные показания.


Адвокаты считают нарушением белорусского законодательства, международного права и прав их подзащитного, что в сюжете в утвердительной форме говорится о виновности и доказанности вины. Кроме этого, Лаевский отметил, что официально Виктору Бабарико не предъявлено обвинение в получении взяток.

"обвинений по ст. 430 УК Виктору Бабарико не предъявлялось",- заметил Лаевский.

Также адвокаты в своей жалобе в Генпрокуратуру указали на недопустимость того, что когда с них взяли подписку о неразглашении, сторона обвинения, следствие КГБ обнародовало оперативную информацию по делу.

Как ранее сообщал Sputnik, первая жалоба в Генпрокуратуру адвокатов Бабарико была подана на то, что он привлечен по уголовному делу в качестве обвиняемого и на предъявленное ему обвинение.

Дело Белгазпромбанка

Финансовая милиция пришла в Белгазпромбанк с обысками 11 июня: в КГК заявили о возбуждении уголовного дела за финансовые махинации – уклонение от уплаты налогов и легитимизацию полученных преступным путем средств. Сообщалось о двух десятках задержанных, в том числе бывших и нынешних сотрудников банка.

Происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, выдвигающийся в президенты и задержанный вместе со своим сыном 18 июня, заявлял о том, что на протяжении 20 лет его руководства Белгазпромбанком вопросов к деятельности организации никогда не возникало. Происходящее он называл политическим заказом и рейдерским захватом банка. Как сообщал адвокат Бабарико, после задержания он также подчеркивает свою невиновность.

В отношении Виктора Бабарико возбуждено уголовное дело по трем статьям УК – за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и дачу взятки.
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