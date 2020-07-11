Несколько томов уголовного дела вскоре будут направлены в прокуратуру на утверждение. Первыми с материалами ознакомились представители потерпевших, члены семьи погибшего Сергея Захарова.





Уточняется, что намерение стать потерпевшей изъявила гражданская жена Захарова. Ранее ими были признаны супруга, брат и двое сыновей погибшего.









Изначально Ефремов признал вину и говорил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего, а также понести предусмотренное законом наказание. Однако впоследствии его адвокат Эльман Пашаев заявил, что актер не признает вины в случившемся и готов помочь родственникам Захарова из соображений доброй воли — поскольку в ДТП участвовал его автомобиль.





Ефремову предъявили обвинение по по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы.







