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Об этом сообщил информационный ресурс «Хроника Туркменистана», издаваемый правозащитной организацией «Туркменская инициатива по правам человека» в Вене.





Если бы речь шла не о Туркмении, СМИ дождались бы официальной информации о новом распоряжении властей в Ашхабаде, подкрепленной документами или заявлениями чиновников, прежде чем обсуждать введение ценза на цвет машин. Но в Туркмении ситуация особенная. Такой ценз там – уже не первый. Для местных жителей информация о цвете автомобиля, даже если бы она оказалась просто слухом, является достаточным поводом, чтобы поспешить перекрасить свое четырехколесное средство передвижения. Ведь документы и официальные распоряжения там часто заменяет устное пожелание одного лица.

Вербальное право президента

В республике такие вопросы решает только глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, утверждает лидер Республиканской оппозиционной партии в изгнании Нурмухаммед Ханамов: «Специального закона в Туркмении издавать не надо. Достаточно президенту устно высказать повеление или подписать некое распоряжение, которое никто публиковать не станет. Так повелось еще со времен первого президента Сапармурата Ниязова».





Автомобильная тематика давно интересует Гурбангулы Бердымухамедова. При нем стали запрещать ввозить в Туркмению старые – старше двух лет – автомобили. «Потом стали неофициально препятствовать женщинам в получении водительских прав. Дальше, опять же неофициально, ввели запреты на автомобили темных цветов. Сейчас машины должны быть либо белые, либо бежевые, желтые, либо светло-серебристые. Время от времени контроль за этим требованием ослабевает, но потом опять дорожная полиция начинает водителей останавливать и требовать машины перекрасить», – рассказал DW глава ТИПЧ Фарид Тухбатуллин. По его словам, в основном

«проверки на цвет» проходят в Ашхабаде. В провинции это пока не столь ощутимо.









«Это вербальное право. Когда проверки на цвет появились впервые, ГАИ стала останавливать водителей и предупреждать о новом решении правительства. А при повторной проверке, через некоторое время, машину уже отвозят на штрафную стоянку, – сообщил он. – И пока владелец ее не заберет с обязательством перекрасить в течение недели и предоставить подтверждение сотрудникам инспекции, он ее не получит».



