Фоторепортаж из парадного Витебска: за неделю до фестиваля
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Работы ведутся на Кировском мосту через Двину. Все концертные площадки находятся на левом берегу. Справа, в Задвинне, обычно есть место для «города мастеров». На Кировском мосту всегда многолюдно, а во время «Славянского базара» еще больше. Кировский мост с видом на Успенский собор - одно из любимых мест для фотографирования среди туристов.
Кировский мост превращается в улицу Кирова, которая ведет к железнодорожному вокзалу. На площади Кирова, которая разделяет полосы движения, обычно во время «Славянского базара» тянутся торговые линии.
Несколько дней назад был удален забор, отделяющий площадь от проезжей части. В парке расписывают скамейки и памятник Кирову.
Город украшен живыми цветами.
Важное сооружение для жителей Витебска близится к завершению возле автовокзала. Полоцкий путепровод был построен за два года. Сейчас основные работы завершены - открыть мост для движения транспорта и пешеходов планируется в середине июля. Возможно, что открытие моста будет приурочено к «Славянскому базару».
До официального открытия Славянского базара осталось меньше недели. Город активно готовится к приему гостей. Накануне городские власти сняли ряд ограничений, связанных с COVID-19. В частности, библиотекам и музеям было разрешено проводить массовые мероприятия. Зрители в кинотеатрах, театрах, филармониях и других культурных заведениях больше не могут держать безопасное расстояние. Кафе, бары, развлекательные заведения могут работать после одиннадцати часов.
Однако столы в предприятиях общественного питания следует размещать на расстоянии 1,5 метра.