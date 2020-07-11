Фоторепортаж из парадного Витебска: за неделю до фестиваля

(перевод БП ). В этом году Славянский базар пройдет в Витебске в 29-й раз. Власти решили не отменять ежегодное мероприятие из-за пандемии коронавируса. Но сольные концерты были сняты со счета, программа была сокращена, а формат был изменен. Свобода следила за тем, что происходило в городе за несколько дней до фестиваля).





Фестиваль продлится четыре дня - с 16 по 19 июля - вместо запланированных девяти. Концерты и основные мероприятия запланированы на открытом воздухе - в летнем амфитеатре, на перроне перед концертным залом «Витебск», в историческом центре города, на площади Победы и в парке Мазурина.





Традиционно перед музыкальным фестивалем в Витебске порядок восстанавливается. Главным образом очищаются центральные улицы. Граждане шутят, что центр теперь напоминает одно большое здание. Действительно, на улицах много строителей и спецтехники.





Площадь Свободы напротив летнего амфитеатра обычно используется как автостоянка. Во время «Славянского базара» это развлекательная площадка. Ремонт идет здесь уже несколько недель. Укладка нового асфальта и тротуарной плитки.

Территория возле летнего амфитеатра - главной концертной площадки фестиваля - тщательно очищается. Посажены цветы, расписаны скамейки и заборы.





Улицы тщательно убраны...





Работы ведутся на Кировском мосту через Двину. Все концертные площадки находятся на левом берегу. Справа, в Задвинне, обычно есть место для «города мастеров». На Кировском мосту всегда многолюдно, а во время «Славянского базара» еще больше. Кировский мост с видом на Успенский собор - одно из любимых мест для фотографирования среди туристов.

Кировский мост превращается в улицу Кирова, которая ведет к железнодорожному вокзалу. На площади Кирова, которая разделяет полосы движения, обычно во время «Славянского базара» тянутся торговые линии.

Несколько дней назад был удален забор, отделяющий площадь от проезжей части. В парке расписывают скамейки и памятник Кирову.

Город украшен живыми цветами.

Важное сооружение для жителей Витебска близится к завершению возле автовокзала. Полоцкий путепровод был построен за два года. Сейчас основные работы завершены - открыть мост для движения транспорта и пешеходов планируется в середине июля. Возможно, что открытие моста будет приурочено к «Славянскому базару».

До официального открытия Славянского базара осталось меньше недели. Город активно готовится к приему гостей. Накануне городские власти сняли ряд ограничений, связанных с COVID-19. В частности, библиотекам и музеям было разрешено проводить массовые мероприятия. Зрители в кинотеатрах, театрах, филармониях и других культурных заведениях больше не могут держать безопасное расстояние. Кафе, бары, развлекательные заведения могут работать после одиннадцати часов.





Однако столы в предприятиях общественного питания следует размещать на расстоянии 1,5 метра.