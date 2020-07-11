Как прогнозирую синоптики, температура воздуха в воскресенье по республике в дневные часы составит +13…+20 °C, а по юго-востоку – +21…+28 °C.









Кроме того, сегодня ожидаются грозы. Во время них местами сильные ливни, град и шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с.



