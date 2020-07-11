Погода шепчет: сиди дома! На восресенье, 12 июля, объявлен оранжевый уровень опасности - дожди
Грозы и сильные дожди ожидаются ночью и утром 12 июля во многих районах по юго-востоку страны.
Как прогнозирую синоптики, температура воздуха в воскресенье по республике в дневные часы составит +13…+20 °C, а по юго-востоку – +21…+28 °C.
Кроме того, сегодня ожидаются грозы. Во время них местами сильные ливни, град и шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с.
13:50 11/07/2020
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