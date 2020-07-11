На июль еще есть свободные для записи места. Запись ведется с 08:10 до 12:20. График по мере роста спроса изменяется, пишет belnovosti.by





Запись на сдачу ведется дистанционно через интернет. Гражданин приходит с паспортом и чеком об оплате.





Все продумано для минимизирования контактов.









Как сообщает заместитель главного врача по медицинской части Наталья Генриховна Малышко, запись открыта. Стоимость теста — 38,85. Результат выдают в течение суток.

Идея — общая

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» выступила спонсором общей идеи медиков и предприятия и руководства региона.





Начальник отдела маркетинга Дмитрий Халько рассказывает, что в процессе создания данного модуля все принимали непосредственное участие.





— Это общая идея. Компания регулярно принимает участие в проектах по оказанию помощи медицинским учреждениям. Так, в настоящий момент все силы направлены на борьбу с коронавирусом.





В помощь медикам на предприятии изготавливали дезбарьеры, оперативно организовали производство масок.





Самостоятельно изготовили тот самый контейнер для бесконтактного забора материала. По запросам оказываем и планируем в дальнейшем оказывать поддержку объектам здравоохранения. Помимо обеспечения самостоятельно изготовленными средствами защиты, при необходимости производим закупку.





Отметим, на Гродненской табачной фабрике с полной ответственностью и защитой отнеслись к своим работникам. Сотрудникам были проведены исследования на наличие антител, на предприятии обеспечены меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Что за модуль?

Контейнер представляет собой модуль с двумя зонами — пациента и медработника. В отделяющее стекло вмонтированы специальные перчатки.





После забора материала, он поступает на анализ через дезинфицирующий барьер. После каждого пациента модуль обрабатывается дезсредствами.





Для комфортного пребывания медработника внутри модуля в нем есть система вентиляции, микроклимат.





Посетители отмечают удобство и максимальную безопасность. Сдача анализа бесконтактным способом дороже.





Например, в других учреждениях здравоохранения забор материала произведут дешевле, до 30 рублей, но с прямым контактом с врачом.





Так, экспресс-тест на COVID-19 на платной основе можно сделать в Больнице скорой медицинской помощи, в лаборатории Гродненского областного зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





Столпотворений из посетителей нет. Время записи рассчитано с учетом заполнения договора и забора биоматериала.





Пока в Гродно проводят тесты только тем, кто планирует выезд за границу и имеет подтверждающий документ.





Всем желающим тест не делают, и, пожалуй, данную идею сложно реализовать из-за повышенного спроса.





Кроме того, гродненцы могут провериться на наличие антител в БСМП и Гродненской университетской клинике.





Фото: © Белновости



