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Как работает модуль для бесконтактного забора биоматериала на коронавирус в Гродно и чья это была идея

Модульная лаборатория для бесконтактного забора биоматериала на COVID-19 в Гродно за день проводит в среднем 21 тест. Проблем с записью нет.

Как работает модуль для бесконтактного забора биоматериала на коронавирус в Гродно и чья это была идея
На июль еще есть свободные для записи места. Запись ведется с 08:10 до 12:20. График по  мере роста спроса изменяется, пишет belnovosti.by

Запись на сдачу ведется дистанционно через интернет. Гражданин приходит с паспортом и чеком об оплате.

Все продумано для минимизирования контактов. 


Как сообщает заместитель главного врача по медицинской части Наталья Генриховна Малышко, запись открыта. Стоимость теста — 38,85. Результат выдают в течение суток.

Идея — общая

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» выступила спонсором общей идеи медиков и предприятия и руководства региона. 

Начальник отдела маркетинга Дмитрий Халько рассказывает, что в процессе создания данного модуля все принимали непосредственное  участие. 

— Это общая идея. Компания регулярно принимает участие в проектах по оказанию помощи медицинским учреждениям. Так,  в настоящий момент все силы направлены на борьбу с коронавирусом. 

В помощь медикам на предприятии изготавливали дезбарьеры, оперативно организовали производство масок.

Самостоятельно изготовили тот самый контейнер для бесконтактного забора материала.  По запросам оказываем и планируем в дальнейшем оказывать поддержку объектам здравоохранения. Помимо обеспечения самостоятельно изготовленными средствами защиты, при необходимости производим закупку. 

Отметим, на Гродненской табачной фабрике с полной ответственностью и защитой отнеслись к своим работникам.  Сотрудникам были проведены исследования на наличие антител, на предприятии обеспечены меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

Что за модуль?

Контейнер представляет собой модуль с двумя зонами — пациента и медработника.  В отделяющее стекло вмонтированы специальные перчатки.

После забора материала,  он поступает на анализ через дезинфицирующий барьер. После каждого пациента модуль обрабатывается дезсредствами. 

Для комфортного пребывания медработника внутри модуля в нем есть система вентиляции, микроклимат. 

Посетители отмечают удобство и максимальную безопасность. Сдача анализа бесконтактным способом дороже.

Например, в других учреждениях здравоохранения забор материала произведут дешевле, до 30 рублей, но с прямым контактом с врачом.

Так, экспресс-тест на COVID-19 на платной основе можно сделать в Больнице скорой медицинской помощи, в лаборатории Гродненского областного зонального  центра гигиены,  эпидемиологии и общественного здоровья.   

Столпотворений из посетителей нет.  Время записи  рассчитано с учетом заполнения договора и забора биоматериала. 

Пока в Гродно проводят тесты только тем, кто планирует выезд за границу и имеет подтверждающий документ. 

Всем желающим тест не делают, и, пожалуй, данную идею сложно реализовать из-за повышенного спроса. 

Кроме того, гродненцы могут провериться на наличие антител в БСМП и Гродненской университетской клинике. 

Фото: © Белновости
Анастасия Живушко
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