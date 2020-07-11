Как работает модуль для бесконтактного забора биоматериала на коронавирус в Гродно и чья это была идея
Модульная лаборатория для бесконтактного забора биоматериала на COVID-19 в Гродно за день проводит в среднем 21 тест. Проблем с записью нет.
На июль еще есть свободные для записи места. Запись ведется с 08:10 до 12:20. График по мере роста спроса изменяется, пишет belnovosti.by
Запись на сдачу ведется дистанционно через интернет. Гражданин приходит с паспортом и чеком об оплате.
Все продумано для минимизирования контактов.
Как сообщает заместитель главного врача по медицинской части Наталья Генриховна Малышко, запись открыта. Стоимость теста — 38,85. Результат выдают в течение суток.
Идея — общая
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» выступила спонсором общей идеи медиков и предприятия и руководства региона.
Начальник отдела маркетинга Дмитрий Халько рассказывает, что в процессе создания данного модуля все принимали непосредственное участие.
— Это общая идея. Компания регулярно принимает участие в проектах по оказанию помощи медицинским учреждениям. Так, в настоящий момент все силы направлены на борьбу с коронавирусом.
В помощь медикам на предприятии изготавливали дезбарьеры, оперативно организовали производство масок.
Самостоятельно изготовили тот самый контейнер для бесконтактного забора материала. По запросам оказываем и планируем в дальнейшем оказывать поддержку объектам здравоохранения. Помимо обеспечения самостоятельно изготовленными средствами защиты, при необходимости производим закупку.
Отметим, на Гродненской табачной фабрике с полной ответственностью и защитой отнеслись к своим работникам. Сотрудникам были проведены исследования на наличие антител, на предприятии обеспечены меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Что за модуль?
Контейнер представляет собой модуль с двумя зонами — пациента и медработника. В отделяющее стекло вмонтированы специальные перчатки.
После забора материала, он поступает на анализ через дезинфицирующий барьер. После каждого пациента модуль обрабатывается дезсредствами.
Для комфортного пребывания медработника внутри модуля в нем есть система вентиляции, микроклимат.
Посетители отмечают удобство и максимальную безопасность. Сдача анализа бесконтактным способом дороже.
Например, в других учреждениях здравоохранения забор материала произведут дешевле, до 30 рублей, но с прямым контактом с врачом.
Так, экспресс-тест на COVID-19 на платной основе можно сделать в Больнице скорой медицинской помощи, в лаборатории Гродненского областного зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Столпотворений из посетителей нет. Время записи рассчитано с учетом заполнения договора и забора биоматериала.
Пока в Гродно проводят тесты только тем, кто планирует выезд за границу и имеет подтверждающий документ.
Всем желающим тест не делают, и, пожалуй, данную идею сложно реализовать из-за повышенного спроса.
Кроме того, гродненцы могут провериться на наличие антител в БСМП и Гродненской университетской клинике.
Фото: © Белновости
Анастасия Живушко
13:32 11/07/2020
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