Севе Новгородцеву – 80 лет. Его программы слушали в СССР

Русская служба BBC NEWS





Первая передача Севы на Би-би-си вышла в эфир в 1977 году. Поначалу она называлась "Программа поп-музыки из Лондона", а впоследствии трансформировалась в знаменитые "Рок-посевы".





Программа стала уникальным в СССР окном в западную популярную культуру, а Сева был по сути первым советским диджеем, любимым миллионами радиослушателей.





В 2005 году он был награжден орденом Британской империи за заслуги в области радиовещания.





Свою последнюю радиопрограмму на Русской службе Сева провел в сентябре 2015 года, завершив блестящую 38-летнюю карьеру на радио. Тогда мы подготовили документальный фильм "Сева Новгородцев, город Лондон":





Позже Сева был ведущим нашего специального проекта "Голоса из архива", в рамках которого мы публиковали самые интересные фрагменты радиопередач, выходивших в эфир Русской службы Би-би-си.



