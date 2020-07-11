Видеофакт: милиция задержала в Минске 8 наркодилеров

Сначала правоохранители вышли на 20-летнего уроженца Минской области, который должен был получить из России крупную партию наркотика. В его машине нашли картину и гипсовый бюст, в которых было спрятано более килограмма психотропа альфа-PVP, пишет sputnik.by

Позже в столице задержали еще семь распространителей, "работавших" на один интернет-магазин – у них изъяли еще несколько кило психотропов.

В отношении задержанных Следственным комитетом Беларуси возбужден ряд уголовных дел.