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Видеофакт: милиция задержала в Минске 8 наркодилеров

Сотрудники милиции в начале июля ликвидировали сеть сбыта синтетических наркотиков.

Сначала правоохранители вышли на 20-летнего уроженца Минской области, который должен был получить из России крупную партию наркотика. В его машине нашли картину и гипсовый бюст, в которых было спрятано более килограмма психотропа альфа-PVP, пишет sputnik.by

Позже в столице задержали еще семь распространителей, "работавших" на один интернет-магазин – у них изъяли еще несколько кило психотропов.

 

В отношении задержанных Следственным комитетом Беларуси возбужден ряд уголовных дел.

 
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