Из-за коронавируса «Белавиа» временно ввела запрет на перевозку домашних животных
Запрет введён только на чартерных рейсах
Авиакомпанией «Белавиа» временно приостановлена перевозка на чартерах домашних питомцев, пишет kp.by со ссылкой на официальный сайт компании.
Вполне возможно, что у пассажира, который отдыхает за границей, обнаружатся симптомы COVID-19. Его могут поместить в карантин, либо вообще госпитализировать для лечения. Исходя из этого и за неимением возможности обеспечения специальных условий для содержания животных во время изоляции хозяев, некоторыми странами введён запрет на ввоз питомцев. Поэтому, пока идёт пандемия COVID-19, авиакомпанией не принимаются к транспортировке домашние животные на чартерные рейсы.
«Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на понимание» - отмечают на сайте.
11:25 11/07/2020
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