Авиакомпанией «Белавиа» временно приостановлена перевозка на чартерах домашних питомцев, пишет kp.by со ссылкой на официальный сайт компании.





Вполне возможно, что у пассажира, который отдыхает за границей, обнаружатся симптомы COVID-19. Его могут поместить в карантин, либо вообще госпитализировать для лечения. Исходя из этого и за неимением возможности обеспечения специальных условий для содержания животных во время изоляции хозяев, некоторыми странами введён запрет на ввоз питомцев. Поэтому, пока идёт пандемия COVID-19, авиакомпанией не принимаются к транспортировке домашние животные на чартерные рейсы.





«Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на понимание» - отмечают на сайте.