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Онкологи назвали причину образования самого опасного рака

Ученые бельгийского Университета Генда рассказали о важном открытии в области онкологии. Оно было сделано совсем недавно и станет значимым для изготовления новых препаратов.

Самым опасным видом рака считается колоректальная опухоль. Это злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.

Коварство именно этой болезни кроется в том, что рак растет так быстро, что пациента могут просто не успеть спасти. 

Врачи объяснили, с чем связано мгновенное увеличение размера опухоли. В кишечнике очень много разных бактерий, которые заставляют раковые клетки увеличиваться. 


Это также связано с активностью белка ZEB2. В результате его активности стенки кишечника травмируются и возникает воспаление. А туда проникают бактерии, что также приводит к образованию рака. 

Специалисты узнали, что же чаще всего становится причиной образования такого вида онкологии. И это: сидячий образ жизни и неправильное питание. Даже наследственность оказалась в меньшем проценте.

Сейчас врачи работают над производством специальных антибиотиков, которые будут помогать останавливать развитие колоректальной опухоли, пишет belnovosti.by

Чтобы не допустить у себя рак толстой кишки, врачи советуют правильно питаться и больше двигаться. Рекомендации банальны. Но они на 86% улучшат ваше здоровье. 
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