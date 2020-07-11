Онкологи назвали причину образования самого опасного рака

Самым опасным видом рака считается колоректальная опухоль. Это злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.





Коварство именно этой болезни кроется в том, что рак растет так быстро, что пациента могут просто не успеть спасти.





Врачи объяснили, с чем связано мгновенное увеличение размера опухоли. В кишечнике очень много разных бактерий, которые заставляют раковые клетки увеличиваться.









Это также связано с активностью белка ZEB2. В результате его активности стенки кишечника травмируются и возникает воспаление. А туда проникают бактерии, что также приводит к образованию рака.





Специалисты узнали, что же чаще всего становится причиной образования такого вида онкологии. И это: сидячий образ жизни и неправильное питание. Даже наследственность оказалась в меньшем проценте.





Сейчас врачи работают над производством специальных антибиотиков, которые будут помогать останавливать развитие колоректальной опухоли, пишет belnovosti.by





Чтобы не допустить у себя рак толстой кишки, врачи советуют правильно питаться и больше двигаться. Рекомендации банальны. Но они на 86% улучшат ваше здоровье.







