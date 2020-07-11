Онкологи назвали причину образования самого опасного рака
Ученые бельгийского Университета Генда рассказали о важном открытии в области онкологии. Оно было сделано совсем недавно и станет значимым для изготовления новых препаратов.
Самым опасным видом рака считается колоректальная опухоль. Это злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка.
Коварство именно этой болезни кроется в том, что рак растет так быстро, что пациента могут просто не успеть спасти.
Врачи объяснили, с чем связано мгновенное увеличение размера опухоли. В кишечнике очень много разных бактерий, которые заставляют раковые клетки увеличиваться.
Это также связано с активностью белка ZEB2. В результате его активности стенки кишечника травмируются и возникает воспаление. А туда проникают бактерии, что также приводит к образованию рака.
Специалисты узнали, что же чаще всего становится причиной образования такого вида онкологии. И это: сидячий образ жизни и неправильное питание. Даже наследственность оказалась в меньшем проценте.
Сейчас врачи работают над производством специальных антибиотиков, которые будут помогать останавливать развитие колоректальной опухоли, пишет belnovosti.by
Чтобы не допустить у себя рак толстой кишки, врачи советуют правильно питаться и больше двигаться. Рекомендации банальны. Но они на 86% улучшат ваше здоровье.
11:09 11/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение