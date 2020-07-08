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Скандал: скульптура мальчика с дудочкой в стиле ню возмутила пенсионерку в Гродно

В управлении культуры считают, что это произведение искусства

Скандал: скульптура мальчика с дудочкой в стиле ню возмутила пенсионерку в Гродно
Известную многим в Гродно скульптуру мальчика с дудочкой во дворе музыкальной школы на улице Кирова просят перенести. Некоторые гродненцы считают, что статую с обнажёнными гениталиями не должны видеть дети, .

Скульптуре место — в музее

Пенсионерка Людмила Борисовна, которая обратила внимание на фигуру голого мальчика возле музыкальной школы, сразу признаётся: она не против скульптуры, но просит перенести её подальше от детских глаз. Подходящее место художественной вещи — исторический музей, считает женщина.

— Я специально пошла в библиотеку, взяла поэму Коласа, чтобы узнать, действительно ли мальчик в произведении ходит голым? Таких упоминаний не нашла. Кроме того, в издании 1986 года были использованы восемь иллюстраций, на которых Сымон изображён в одежде. У меня вообще не получается представить, как герой в неприкрытом виде смог привлечь внимание Ганночки, — говорит пенсионерка.

По мнению женщины, скульптура унижает достоинство белорусского народа.

— Я одиннадцать лет была народным заседателем в суде, видела нудистов, педофилов, эксгибиционистов и других психически неуравновешенных людей. Представьте, что чувствуют дети, когда идут в школу и видят попу и половой орган этого мальчика? — задаётся вопросом Людмила Борисовна.

Управление культуры: «Это произведение искусства»

Обращение о переносе скульптуры пенсионерка направляла властям. В управлении культуры облисполкома ей ответили, что скульптура мальчика — это образ юного Сымона-музыканта, героя поэмы Якуба Коласа.

По сюжету, до того, как взять скрипку, он виртуозно научился играть на дудочке, которую ему подарил пожилой пастух. Таким образом, мальчик с дудочкой символизирует юного музыканта, его первые шаги к творчеству.

«На основании вышеизложенного считаем нецелесообразным перенос данной скульптуры в иное место, так как она несёт определённую национальную и духовную идеи, имеет художественную ценность и является самостоятельным произведением монументально-декоративного искусства», — написано в ответе, подписанном заместителем начальника управления культуры облисполкома Снежаной Куратчик.

Автор: «Картины Рубенса и Венеру Милосскую тоже запретим?»

Скульптура мальчика во дворе музыкальной школы была установлена в 1988 году. В те годы произведения искусства оценивали строгие и взыскательные художественные советы, которые при малейшем намёке на пошлость и порнографию не пропустили бы скульптуру. Изваяние Сымона прошло согласования.

Автор скульптуры Геннадий Буралкин, услышав предложение перенести композицию, удивился:

— Это снобизм какой-то. Идея переноса скульптуры под предлогом того, что она вызывающая и извращающая наших детей, мне видится возмутительной. А что, дети не ходят по музеям и не видят обнажённых тел на картинах Рубенса, не обращают внимания на выпуклости фигуры Венеры Милосской? И это запретим?

По словам 78-летнего скульптора, подобные инициативы приближают к Средневековью. Он считает, что работа идеально вписалась в небольшой скверик и мальчик с дудочкой напоминает ученикам о созидании и нелёгком творческом пути.

— Ну кому может помешать такая небольшая композиция, кого она может оскорбить? Наши дети и так знают больше нас, и происходит это уже к пятому классу, если не раньше, — добавил Геннадий Буралкин.


К слову, он также автор стелы в честь 850-летия нашего города в Коложском парке, пространственных композиций из стекла и бетона в Гродненском областном драмтеатре, памятника советским воинам-пограничникам на одноимённой улице.

В тему

В последний раз волна общественного негодования по поводу «голых» скульптур поднялась летом 2011 года в Молодечно. Тогда известный белорусский скульптор Владимир Жбанов к дожинкам сделал горожанам подарок в виде скульптурной группы «Золотой трилистник», где нагие парень и девушка стояли рядом среди папоротников на Ивана Купалу. Жители сочли изваяние слишком эротичным и развращающим и начали собирать подписи, чтобы его убрать. Произведение искусства оставили, но в композицию добавили водорослей, которые прикрыли пикантные места.

По-своему известна небольшая фигурка «Плачущий ангел», установленная в 1996 году на реке Свислочь как часть композиции «Острова Мужества и Скорби». Всё бы ничего, но столичные молодожёны завели традицию до блеска натирать одно место у ангела.
Вечерний Гродно
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