Связь между счастьем и основными показателями социально-экономического статуса, включая доход и образование, неуклонно растет.









Как передает Medical Xpress, эксперты провели анализ данных более 44 тысяч американцев с 1972 по 2016 годы. Сравнивались доходы людей и их удовлетворенность жизнью. Оказалось, что чем выше доход, тем счастливее становятся люди. И никакого денежного порога уже давно нет.





Ранее считалось, что как только годовой доход человека переваливает за 75 тысяч долларов, деньги перестают влиять на уровень счастья.





"Я была удивлена, как тесно деньги связаны со счастьем, и что оно не выходит на "плато" после определенного уровня дохода, как было принято считать. Даже после удовлетворения всех потребностей уровень счастья повышается", - отметила соавтор исследования, психолог Джин Твендж.





Результаты исследования доказали, что в среднем, чем больше кто-то зарабатывает, тем он счастливее.



